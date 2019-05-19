موظفو الإدارة العامة جنوبا دعوا للاعتصام غدا في سراي صيدا

دعت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ فرع الجنوب إلى الاعتصام عند العاشرة والنصف من صباح غد الاثنين، في باحة السراي في محافظة لبنان الجنوبي، إحتجاجا على المس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم، تزامنا مع الاعتصام في ​ساحة رياض الصلح​.

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