أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يشاركون في قداس بكركي

يشارك اعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة جورج العلم في القداس الذي يتراسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي على نية البطريرك الراحل مار نصرالله صفير.
كما يشارك في القداس وفد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة مارون الخولي.
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