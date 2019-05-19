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أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يشاركون في قداس بكركي

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يشارك اعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة جورج العلم في القداس الذي يتراسه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ على نية البطريرك الراحل مار نصرالله صفير.

كما يشارك في القداس وفد الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ برئاسة ​مارون الخولي​.

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