أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يشاركون في قداس بكركي

يشارك اعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة جورج العلم في القداس الذي يتراسه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ على نية البطريرك الراحل مار نصرالله صفير.

كما يشارك في القداس وفد الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ برئاسة ​مارون الخولي​.