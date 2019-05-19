النشرة: العثور على جثة خادمة اجنبية معلقة على شجرة في بلدة معركة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أنه عثر على جثة خادمة اجنبية يعتقد انها من التابعية السيريلنكية وهي معلقة على شجرة في احد بساتين ​بلدة معركة​ ​قضاء صور​ وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات ما حصل، كما تعمل ​فرق الإسعاف​ في ​كشافة الرسالة​ الإسلامية على نقل الجثة الى احد ​مستشفيات​ المنطقة.

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