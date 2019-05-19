فرعون: ننتظر استقالة بشاره الاسمر بعد الاعتذار

اشار الوزير السابق ​ميشال فرعون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "‏ننتظر استقالة رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ بعد الاعتذار، ولن تكفي لمعالجة الجرح الذي شعر به كثير من اللبنانيين ومنهم من دعمه في مسؤولياته في المرفأ وفي الاتحاد العمالي العام".

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