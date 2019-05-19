قوى الأمن: مكتب مكافحة المخدرات أوقف مزور مشروبات كحولية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات​ المركزي في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول قيام مواطن بالاحتيال على المدعو (ه. ج. مواليد عام 1974، سوري)، عبر ايهامه ان باستطاعته استخدام نفوذه للحؤول دون حضوره التحقيق الذي استدعي اليه في مركز المكتب المذكور بجرم تعاطي مخدرات، وذلك مقابل مبلغ 500 ​دولار​ اميركي"، مشيرة الى أنه "على الاثر، وبعد بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى توقيف السوري (ه. ج.) في منزله الكائن في محلة ​جونية​ وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بدفع مبلغ مالي للمدعو (ر. ف.، مواليد 1974، لبناني)، الذي اوقف ايضا".

وأوضحت أنه "بالتحقيق مع الاخير، اعترف انه بعد ان اخذ المال، تواصل مع (ه. ج.) من رقم خاص وأبلغه انه من مكتب مكافحة المخدرات وقد جرى الاتصال به عن طريق الخطأ لوجود تشابه بالأسماء، وليس هناك من داع لحضوره. بتفتيش منزل الاول عثر بداخله على كمية كبيرة من ​المشروبات الروحية​ المزورة، بالإضافة إلى ادوات تستخدم في تزويرها، فتم ضبطها. كما اعترف بقيامه بتزوير كميات كبيرة من المشروبات الروحية في السابق وبيعها في الأسواق اللبنانية، بعد ان يستحصل على كميات من المشروبات زهيدة الثمن وتعبئتها في زجاجات باهظة الثمن، وتغيير علامتها التجارية وإضافة مواد أولية عليها، كما تبين أنه من اصحاب السوابق في هذا المجال، وموقوف سابقا بالجرم ذاته وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​".