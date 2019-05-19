حنكش: لبنان يملك كل المقومات للعودة من ازمته

أمل عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ أن "يتم بتغيير الواقع المرير الذي نعيشه في ​لبنان​"، مشيرا الى ان "الجيل الجديد يطالب بالمحاسبة وتجديد البلد الذي ضحينا من اجله".

وفي حديث اذاعي إعتبر حنكش أن "لبنان يملك كل المقاومات للعودة من ازمته"، مؤكدا أنه "على المستوى الشخصي آمنت بمشروع رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ الذي اعطاني الامل للعودة مجددا الى لبنان لما فيه من شفافية وجرأة.