بطيش: وزارة الإقتصاد ستفسخ غداً عقد العمل مع بشارة الاسمر في إهراءات بيروت

اعلن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ في تصريح له على مواقع الاجتماعي، انه "بعد سقطته الأخلاقية المستهجنة وتوقيف القضاء له، ستفسخ ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، غداً، عقد العمل مع رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ في إهراءات بيروت".

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