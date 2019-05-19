مقتل خمسة سائحين أجانب في تحطم طائرة بهندوراس

تيجوسيجالبا (رويترز) - قالت السلطات المحلية إن خمسة سائحين أجانب لقوا حتفهم يوم السبت بعد سقوط طائرة خاصة كانت تقلهم في البحر بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.
وقدم المسؤولون روايات متضاربة بشأن جنسيات الضحايا. وقال متحدث باسم القوات المسلحة إن أربعة من القتلى من الولايات المتحدة في حين لم يتم تحديد جنسية الخامس.
وكانت أجهزة الطوارئ المحلية قد قالت في وقت سابق إن القتلى أربعة كنديين ولم يتم إعلان جنسية القتيل الخامس.
وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة تروخيو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من رواتان.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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