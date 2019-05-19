بالصور.. طلاب الوادي الجديد يؤدون امتحان العربية بالتابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت نائبة محافظة الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم الأحد، عن نجاح 1335 طالبًا وطالبة من إجمالي 1767 في أداء الامتحان بالنظام الالكتروني الجديد داخل 21 لجنة، كما أدى 431 طالبًا وطالبة بنظام الامتحان الورقي، في 4 لجان فقط بعد تعذر دخول الطلاب على نظام امتحان أولى ثانوي الالكتروني.

وأكدت "حنان"، خلال جولة تفقدية، لعدد من مدارس قطاع الخارجة التعليمي، لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي العام، على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لخوض الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفتت إلى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام الذي يؤدي طلابها والبالغ عددهم 1767 طالب وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 25 لجنة إلكترونية ولجنتين بالنظام الورقي.