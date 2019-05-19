بدر 13 رمضان يثير جدلًا.. ومعهد الفلك يكشف سبب ظهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قمر شهر رمضان اكتمل بدرًا مساء السبت، في تمام الساعة 11.11 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ظهر ساطعًا مكتملا في سماء القاهرة.

و"البدر" في اللغة العربية هو القمر كامل الاستدارة، ويكون القمر بدرا في منتصف دورته حول الأرض، بالتحديد في ليلة اليوم 14 من الشهر القمرى، والمعروفة علميا وجماهيريا "بليلة البدر".

لكن ظهور القمر بدرًا أمس السبت (13 رمضان)، أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهوره قبل موعده التقليدي، قبل أن يوضح معهد البحوث الفلكية تفاصيل هذه الظاهرة.

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظهور القمر في مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير الإحداثيات الهندسية لكل من مواقع الشمس والأرض والقمر، ويكون شكله بدرًا عندما يكون موقعا الشمس والقمر على جانبي الأرض متقابلين، مشيرا إلى أن القمر سيصل مرحلة التربيع الأخر يوم الأحد المقبل.

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وأوضح -في تصريحات صحفية- أن اكتمال القمر بدرا جاء فى التوقيت الذى كشفت عنه حسابات علماء المعهد، مما يشير إلى صحة الحسابات الفلكية التى حددت غرة الشهر حسابيا يوم 6 مايو الحالى، وعدم ميلاد الهلال عند غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وميلاده فى تمام الدقيقة 46 فى اليوم التالى ليوم الرؤية .

وأشار الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك، إلى أن اكتمال بدر القمر في الشهر العربي يعتمد على يوم ولادة هلال القمر، وليس على يوم رؤيته.

وأضاف لمصراوي، أنه "يجوز أن يكون هلال القمر موجودًا في السماء، ولكن يصعب رؤيته بالعين المجردة نظرًا لظروف مناخية أو جوية معينة كوجود سحب أو غبار على الأفق الغربي للبلاد، ومن جهة أخرى ليس هناك إمكانية لتأكيد اكتمال بدر القمر بالعين المجردة دون أجهزة، فالقمر يكون مضاءً بنسبة 97% فتراه العين بدرا".

وواصل: "لكن البدر الحقيقي هو عندما يكون قرص القمر مكتمل الاستدارة تماما وتكون اضاءته بنسبة 100% أو 99.9 % على الأقل، وعلى هذا يبدو القمر لنا بدرا لمدة ثلاثة أيام على الأقل؛ يوم قبل البدر الحقيقي، ويوم البدر نفسه، ويوم بعد البدر الحقيقي، أي أنه يظهر خلال 3 أيام: 12 رمضان و13 رمضان و14 رمضان، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة".

وأكد أن اكتمال ظهور القمر بدرًا تم أمس السبت، وهذا ما يثبت حسابات معهد الفلك بشأن مولد هلال الشهور العربية.