صور.. محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحان أولى ثانوي في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام، بمدارس "الشهيد أحمد وحيد" التجريبية للغات بنين، و"الزقازيق" الثانوية العسكرية بنين، ولجان امتحان "الخدمات، والتحرير، والمنازل"؛ للاطمئنان على مستوى الامتحانات وما إذا كانت لدى الطلاب أية شكاوى.

وأوضح المحافظ، أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة دون مشاكل، وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي، مشددًا على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

رافق المحافظ في جولته اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد.