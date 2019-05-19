صور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم: انطلقت اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة المنوفية. وتفقد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير الامتحانات واللجان بالكلية، بحضور الدكتور أسامة مدني عميد الكلية ووكلاء الكلية. وتابع رئيس الجامعة اللجان وتعرف من الطلاب وجود عقبات تواجههم من عدمه، والتأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس المستمر وسط الطلاب في مختلف أقسام الكلية.

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