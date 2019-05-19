باستخدام السلاح والمخدر.. مُعلمة تحاول سرقة صيدلية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكن الأهالي في مركز طوخ من الإمساك بسيدة وتسليمها إلى قوات الأمن لاتهامها بمحاولة سرقة صيدلية بالإكراه في القليوبية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما اقتحمت "مدرسة" في طوخ صيدلية وأشهرت سلاحًا أبيضًا ومادة مخدرة في وجه العاملة، لمحاولة سرقتها بالإكراه، إلا أن الأخيرة صرخت وتجمع الأهالي وقاموا بالإمساك بالمُعلمة.

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وتلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغًا من الأهالي بدخول إحدى السيدات إلى صيدلية في شارع مصرف الحصة بمدينة طوخ وبحيازتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي وهددت العاملة بالصيدلية في محاولة لسرقتها.

انتقل إلى موقع الحادث، العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وتبين أن المدعوة "م. م. م" 39 سنة، مدرسة رياض أطفال في إحدى المدارس الابتدائية في طوخ دخلت لإحدى الصيدليات وبحوزتها سكين وبنج موضعي (بخاخة) وهددت عاملة الصيدلية المدعوة "د. ب. ا" 23 سنة، وشرعت في سرقة النقود من داخل الصيدلية إلا أن الأخيرة صرخت وتجمع الأهالي وأمسكوا بالمتهمة.

وأكد شهود العيان "م. ع" 21 سنة، جزار و"ت. ر" 23 سنة جزار، صحة الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عنها، واستكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمة المضبوطة.