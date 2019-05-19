الجيش السوري يتوقف عن إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن القوات المسلحة السورية توقف إطلاق النار من جانبها في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وجاء في بيان مركز المصالحة: "في تمام الساعة 00:00 يوم 18 مايو، توقفت القوات المسلحة السورية من جانبها عن إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، وفقا لوكالة أنباء
وأكد المركز أن الهجمات المسلحة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب مستمرة.
وأضاف أنه: "منذ 18 مايو، تم رصد 13 خرقا لنظام وقف الأعمال القتالية، ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة عسكريون سوريون". .
يذكر أن بقايا تنظيم جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة، ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.
وكان الجيش السوري بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الإستراتيجية أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الاستراتيجيتين.
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