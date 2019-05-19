الجيش اليمني يحرر 5 قرى بمحافظة حجة تحت غطاء قوات التحالف

أعلن مصدر عسكري يمني، تحرير 5 قرى في محافظة حجة، تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك عقب هجوم على مواقع الميليشيات الحوثية هناك.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد: "إن الجيش

اليمني حرر قرى (الحمراء - الهَلّه - الحضن - الحقف - جبل الحضن) التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة"، مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات جوية أسفرتعن خسائر كبيرة بصفوف الميليشيات بمنطقة البداح في مديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قد شنت، في وقت سابق اليوم، سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المواقع بمحافظة الضالع جنوب اليمن، استهدفت منطقتي (سليم - العللة) الواقعتين شمال مدينة قعطبة بالمحافظة.