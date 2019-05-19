المستشار النمساوي سيبحث مع الرئيس تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

يناقش المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، اليوم الأحد، مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة انتقالية بعد فضيحة تسجيل فيديو تسبب في استقالة زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

ودعا كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه، بسبب الفيديو الذي ظهر فيه

وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.

واعترف شتراخه بأن الفيديو "كارثي" لكنه أنكر مخالفة القانون مؤكدا أن الأمر لم يتضمن نقل أي أموال. وظهر في الفيديو وهو يتحدث مع امرأة قيل إنها من أقارب رجل أعمال روسي نافذ.

Advertisements

وقال كورتس الذي تولى المستشارية قبل عام ونصف: "إن الفيديو كان القشة الأخيرة بعد عدد من الفضائح الأقل وطأة، وإن الوقت قد حان لإجراء تصويت جديد بدلاً من محاولة الإبقاء على الائتلاف الحاكم.

وقال الرئيس أيضا: "إنه يؤيد إجراء انتخابات مبكرة، وإنه سيناقش التفاصيل اليوم الأحد، ومن سلطة الرئيس إقالة الحكومة في النمسا.

وقال شتراخه: "إن وزير النقل نوربرت هوفر، سيحل محله في زعامة حزب الحرية، لكن كورتس لم يفصح بعد عما إذا كان سيقبل هوفر نائبا للمستشار.