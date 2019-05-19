الكويت تؤكد حرصها على حماية حقوق العمالة الوافدة

في أول تعليق لها على الازمة الجديدة بين الفلبين الكويت بسبب شك الجانب الفلبيني في وجود شبهة جنائية في وفاة خادمة فلبينية في الكويت، شددت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل، على حرص دولة الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة، وخصوصا العمالة المنزلية ولا يسمح بأي انتهاك لحقوق اي عامل وافد في البلاد.

وعن تصريحات وزير العمل الفلبيني بفرض حظر على ارسال العمالة الفلبينية الى الكويت بسبب الواقعة قالت العقيل: التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الوفاة وسيتم معاقبة

اي معتد في حالة ثبوت اعتداء.

وأكدت العقيل أن الكويت بلد مؤسسات وان القضاء الكويتي النزيه هو الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان الكويت تحتضن الملايين من العمالة الوافدة وتحدث حوادث من حين لآخر يروح ضحيتها عمال وافدون لكنها تبقى حالات فردية ولا تعتبر مقياسا او تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية وحماية الوافدين فيها.

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وكان القائم بأعمال السفارة الفلبينية محمد نور الدين، قد قال

إن السفارة طلبت من الأدلة الجنائية في الكويت الإسراع في تسريع إصدار تقرير الطب الشرعي عن وفاة إحدى الخادمات الفلبينيات الثلاثاء الماضي، والذي يصدر في الفترة بين أربعة إلى ستة أسابيع.

في غضون ذلك لوحت السلطات الفلبينية مجددا بوقف إرسال العاملات الفلبينيات إلى العمل في الكويت، بعد وفاة خادمة فلبينية وعلى جسدها ما قيل إنه اعتداء جنسي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن الخادمة كونستانسيا لاغو دياج عمرها 47 عاما تنحدر من منطقة أجدانان بمقاطعة إيزابيلا، قد أعلن عن وفاتها في مستشفى الصباح في الكويت يوم 14 مايو فور وصولها إلى العيادة الخاصة باستقبالها، مع ظهور علامات على اعتداء جنسي على جسدها.