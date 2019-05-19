الكرملين ينتظر قرار أميركا بشأن عقد اجتماع بين بوتين وترامب

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن الكرملين عبر، اليوم الأحد، عن أمله في عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد ترامب لكنه لم يتلق قراراً حاسماً بعد من واشنطن بشأن ذلك.

ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله "نعلم أن ترامب تحدث عن رغبته في عقد اجتماع لكن للأسف نعلم أن مايك بومبيو لم يأت بأي مقترحات ملموسة بشأن ترتيب مثل ذلك الاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا". اقرأ أيضاً.. ترامب يعلن اجتماعاً مع بوتن الشهر القادم.. والكرملين ينفي

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