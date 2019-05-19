اليابان ترفع مستوى التحذير من بركان جبل "هاكون"

رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير من بركان جبل "هاكون"، الواقع في منتجع خارج طوكيو، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

ورفعت الهيئة مستوى تحذيرها إلى الثاني، في مقياس مكون من خمسة مستويات صباح اليوم الأحد.

وتحذر من احتمال حدوث ثوران بركاني وسقوط صخور بركانية ضخمة حول فوهة البركان في وادي "أواكوداني".

وهذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي يتم فيها رفع مستوى التحذير من البركان إلى المستوى الثاني.

واتخذت الهيئة القرار بعد زيادة عدد من الزلازل البركانية في جبل "هاكون" إلى 45 أمس، وحتى الساعة التاسعة صباحاً، تم رصد 21 هزة.

وتابعت الهيئة أن زلازل صغيرة ويقع مركزها على سطح الأرض زادت في بعض المناطق بالقرب من جبل "هاكون" منذ منتصف مارس الماضي.

وقرر مسؤولون هناك فرض قيود على السفر بالقرب من فوهة البركان وأقاموا سياجاً لعرقلة الدخول.