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ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو تعزيز أمن المنطقة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 مايو 2019 01:15 مساءً - مشاركة

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تلقى الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، نقلاً عن وكالة الأنباء (واس)، السبت.

وفي تطور آخر، دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين.

وقالت الخارجية السعودية على “تويتر” إن “العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات”.

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وأقرت السعودية ودول خليجية، ليل الجمعة، الموافقة على طلب أميركا بإعادة نشر قواتها في منطقة الخليج، لمواجهة أي تهديدات إيرانية.

 

المصدر: – العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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