كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيسكوف: موسكو تأمل أن يتم اللقاء بين بوتين وترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، وتأمل في أن يتم اللقاء.

وقال المتحدث الروسي خلال لقاء على قناة "روسيا 1" الروسية: "نحن نأمل أن يتم هذا اللقاء، ولكن هناك الكثير من التساؤلات، لأنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء على الأقدام، وقليلة جدا، من الممكن أن يتم هذا اللقاء على هامش أحد الفاعليات أو متفق عليه مسبقا، بأعمال تحضيرية وجدول أعمال، وهذا على الأغلب هو المطلوب وفقا للمصلحة العامة".

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وأضاف بيسكوف أن موسكو تنتظر مبادرات واشنطن بشأن لقاء بوتين وترامب ولا توجد مقترحات أمريكية حتى الآن.