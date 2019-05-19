كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تدعو واشنطن لتجنب "الإجراءات الضارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الولايات المتحدة على عدم المضي قدماً "أكثر من اللازم" في الإجراءات الضارة" بالمصالح الصينية، وذلك في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وخلال المحادثة أبدى وانغ معارضة بلاده الشديدة للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والذي يحظر على الشركات الأمريكية استخدام أجهزة اتصالات تصنعها أطراف يعتقد أنها تحاول التجسس على الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يستهدف عرقلة أعمال شركات مثل (هواوي) الصينية.

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وقال الوزير الصيني إن "الولايات المتحدة يجب أن تغير مسارها في أقرب وقت ممكن لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الثنائية"، مضيفا أن "التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح للبلدين".

وتأتي المحادثة الهاتفية عقب الأمر التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي، الذي أدى إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، اللتين تعيشان نزاعا تجارياً منذ أشهر.

والمحادثات الرامية لإنهاء هذه الحرب التجارية لم تنهار بعد عقب أكثر من 10 جولات من المفاوضات، وفقا للجانبين، ولكن لا يبدو أن النزاع ستتم تسويته على المدى القصير بعدما تبادل الجانبان فرض الرسوم الجمركية علاوة على تبادل التصريحات حادة اللهجة بالأيام الاخيرة.