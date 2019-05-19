كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفكيك "برميل" مفخخ بالقرب من أكاديمية شرطة نينوى بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بتفكيك "برميل" مفخخ بالقرب من أكاديمية الشرطة في محافقظة نينوى.

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ونقلت قناة "السومرية نيوز" الاخبارية العراقية اليوم عن المصدر قوله إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك برميل مفخخ يحتوي على مادة نترات الامونيا بالقرب من اكاديمية شرطة نينوى بمنطقة الشلالات".

وأضاف المصدر أن "المعالجة تمت وفق الاجراءات القياسية من قبل خبراء المتفجرات بدون اي اصابات بشرية تذكر".