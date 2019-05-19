كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم "الرابطة الإسلامية الباكستاني": عمران خان يكذب على الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حمزة شهباز، زعيم حزب الرابطة الإسلامية في باكستان، إن الفقراء لا يملكون حتى المال لدفع ثمن الأدوية.

وفي حديث إلى وسائل الإعلام، اليوم الأحد، قبل مائدة إفطار استضافها زعيم حزب الشعب الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، لقادة المعارضة، قال "حمزة"، إن رئيس الوزراء عمران خان يكذب على الشعب.

وأضاف: "في تسعة أشهر، جعلت هذه الحكومة البلاد مجموعة من المتسولين. عمران خان لا يعرف حتى ما يجري في البلاد، هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين"، في إشارة إلى الحكومة الحالية.

Advertisements

"حمزة"، زعيم المعارضة في جمعية البنجاب، أكد، أن المعارضة تهتم فقط بالشعب، مضيفًا: "انظر إلى الدولار، لقد وصل إلى مستوى تاريخي. إننا نمر بأحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في باكستان".

وكما جاء بصحيفة "سماء"، أوضح، أن اللاعب غير الكفء يقود البلاد ويجبر الناس على اللجوء إلى الانتحار.

في إشارة إلى إفطار بلال، أشار "حمزة": "حتى الآن، لا أستطيع قول أي شيء عن تشكيل معارضة مشتركة. إن المعارضة الآن متحدة في التحدث ضد ارتفاع النفقات والحالة المؤسفة للاقتصاد الباكستاني".