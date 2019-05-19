كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني يستأنف محادثاته مع المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع المجلس العسكري الحاكم في السودان مع المحتجين حول الانتقال السياسي في البلاد بعد توقف المحادثات لمدة ثلاثة أيام بينما تم تطهير الطرق خارج الاعتصام الرئيسي في العاصمة الخرطوم.

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس المجلس العسكري، اللواء محمد حمدان دغالو، في وقت متأخر من مساء السبت، إن قوات الأمن اعتقلت من يقف وراء الهجوم على المتظاهرين الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط بالجيش.

وأجرى الجانبان عدة جولات من المحادثات منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، مُنهية حكمه الذي دام 30 عامًا بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات والاحتجاجات الجماهيرية، التي لا تزال جارية.

يظل الجانبان منقسمين بشأن الدور الذي يجب أن يلعبه الجيش في الانتقال إلى الحكم المدني.