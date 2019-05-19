كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لـ7 مقاتلات فرنسية في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبط أطقم سبع طائرات مقاتلة فرنسية من طراز داسو رافال في قاعدة السلطان إسكندر مودا الجوية في مقاطعة آتشيه الإندونيسية. حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، نقلًا عن قائد قاعدة سلاح الجو الكولونيل هندرو أرييف.

ووفقًا للوكالة، أجبر سوء الاحوال الجوية سبع طائرات مقاتلة تابعة للبحرية الفرنسية شاركت في تدريبات عسكرية للقيام بهبوط اضطراري في اندونيسيا يوم أمس السبت.

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وأوضح اللواء هندرو أريف، أن الطائرات لا تشارك في مناورات داخل الأراضي الإندونيسية.

وقال: "فجأة، أجبرت الظروف الجوية السيئة الطائرات على الهبوط عندما كانت في طريق العودة إلى شركة النقل التي تقع على بعد نحو 100 ميل بحري غرب جزيرة سومطرة".