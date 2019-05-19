كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحيي الذكرى المئوية ليوم الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل تركيا، اليوم الأحد، بالذكرى المئوية ليوم الاستقلال، الذي يمثل بداية حرب الاستقلال التركية وظهور تركيا الحديثة.

ووضع وزير الشباب والرياضة، محمد محرم قصاب أوغلو، إكليلا من الزهور على ضريح آنيت كابير، وهو ضريح أتاتورك المطل على العاصمة أنقرة.

وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فإن 19 مايو هو علامة فارقة في التاريخ التركي، لأنه اليوم الذي وصل فيه مصطفى كمال، الذي أصبح فيما بعد مصطفى كمال أتاتورك، إلى مدينة سامسون المطلة على البحر الأسود من إسطنبول لتنظيم الحرب التي شهدت تحول بقايا الإمبراطورية العثمانية إلى تركيا الحديثة بعد اربع سنوات.

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وكما جاء بالصحيفة، خصص "أتاتورك" يوم 19 مايو لشباب الأمة التركية يوم الشباب والرياضة، وهو يوم وطني يرى الشباب يقومون فيه بالأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية المنظمة في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر إقامة احتفالات ضخمة في مقاطعة سامسون المطلة على البحر الأسود، والتي ستشهد حضور الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين.