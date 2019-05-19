كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء اليمن: سقوط الحوثي بات وشيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أن سقوط انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات وشيكاً، لافتاً إلى أن الحكومة ماضیة وبدعم من تحالف دعم الشرعیة بعزیمة وثبات نحو النصر الكامل على الانقلابیین.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الیمنیة الرسمیة، أكد رئیس الوزراء خلال اتصال ھاتفي أجراه، بقائد المنطقة العسكریة الرابعة في بلاده، مقرھا عدن، اللواء الركن فضل حسن، أن "الحكومة الشرعیة وبدعم من تحالف دعم الشرعیة في الیمن ماضیة بعزیمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاریخ الیمن الحدیث".

دحر المتمردین

وأشار المسؤول الیمني إلى أن العملیات العسكریة في شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد تكللت بدحر میلیشیا الحوثي من مدینة قعطبة والمناطق المجاورة لھا، مع استمرار تضییق الخناق علیھا حتى تحریر جمیع المناطق.

وشدد على أن مشروع المیلیشیات الحوثیة وداعمیھم یھدف للنیل من أمن واستقرار دول الجوار في الخلیج والمنطقة العربیة والعالم.

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العملیات المیدانیة

ومیدانیاً، قتل 20 مسلحاً من میلیشیا الحوثي المدعومة من إیران بنیران الجیش الیمني، في جبھة صرواح غربي محافظة مأرب.

وكشف مصدر عسكري أن عناصر میلیشیا الحوثي المدعومة من إیران، لقوا مصرعھم في كمین لقوات من الجیش عند محاولتھا التسلل باتجاه مواقع في محیط جبل ھیلان، بینما استعادت القوات كمیات من الأسلحة المتوسطة والخفیفة.

ومن جھة أخرى، أعلن الجیش الیمني استكمال تطھیر مدینة قعطبة من جیوب میلیشیا الحوثي المدعومة من إیران، وفرض سیطرته على عدد من القرى المحیطة بالمدینة، التابعة لمحافظة الضالع في جنوب الیمن.

وقال مصدر عسكري یمني، إن "80 من میلیشیا الحوثي لقوا مصرعھم في العملیة التي أطلقھا الجیش المسنود من المقاومة الشعبیة لتحریر قعطبة".

وأشار المصدر إلى تقدم آخر للجیش في جبھة مریس، وسیطرته على مناطق صامح والدویر غربي مریس بذات المحافظة، وسط فرار لعناصر المیلیشیا نحو محافظة إب المجاورة.