كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان ترفع حالة تأهب بركاني لجبل هاكوني قرب طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، حالة تأهب بركاني لجبل هاكوني في منطقة منتجع ساخن شهير بالقرب من طوكيو.

تم رفع حالة التأهب، بعد أن سجلت الوكالة نشاطًا زلزاليًا متزايدًا حول بركان معقد طوله 4718 قدمًا في محافظة كاناجاوا. ويقع الجبل على بُعد 50 ميل فقط من العاصمة اليابانية.

وسجلت الوكالة 45 زلزالًا بركانيًا يوم السبت حول جبل هاكوني. وفي يوم الجمعة، كان هذا الرقم صفرًا.

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وقررت مدينة هاكوني تقييد الدخول حول الحفرة وأغلقت الطريق المؤدي إلى الجبل.

وتشتهر المدينة بالعديد من منتجعات الينابيع الساخنة، والتي تجذب العشرات من السياح. وقرر مشغل أحد الأماكن الأكثر شعبية في هاكوني - وادي أوكواكاني البركاني مع الينابيع الساخنة - تعليق الخدمات في المنطقة.

تم إصدار التنبيه السابق للبركان في العام 2015، حيث حذرت الوكالة الناس من الاقتراب من المنطقة. وقع الانفجار الأخير بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وفقًا للعلماء.