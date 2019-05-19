كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لوبان" الفرنسية: أوروبا ليس لديها سبب لمعاداة روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مارين لوبان، سياسية فرنسية وزعيمة حزب التجمع الوطني، أنه ليس لدى أوروبا أي سبب للعداء تجاه موسكو، وأن تطبيع العلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا في مصلحة الجانبين.

وقالت "لوبان": "نحن - الأوروبيون - ليس لدينا أي سبب لنكون في حالة من العداء مع روسيا. نأمل أن يكون هناك تطبيع في العلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا، لأن هذا بوضوح يصب في مصلحة الدول الأوروبية، ومصالح روسيا أيضًا، على ما أعتقد".

ودعت مارين لوبان، مرارًا، للحفاظ على علاقات سلمية مع روسيا وانتقدت عقوبات الاتحاد الأوروبي مرة أخرى ضد روسيا.