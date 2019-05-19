يزبك تطالب وزير الأمن الداخلي بالقبض على قتلة ياسين من طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت النائبة هبة يزبك (تحالف الموّحدة والتجمع) بيانا شجبت فيه جريمة قتل الشاب وسام ياسين من طمرة، الليلة الماضية، وأكدت على أهمية دور الحراك الشعبي المستمر للضغط على الشرطة بأخذ دورها.

ووجهت يزبك رسالة مستعجلة إلى وزير الأمن الداخلي وذلك في أعقاب مقتل ياسين، طالبته فيها كونه المسؤول عن عمل الشرطة بالتدخل الفوري للقبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء. كما طالبته أن يقوم بحتلنتها بكل جديد فيما يخص التطورات في التحقيقات في ملف هذه الجريمة.

النائبة هبة يزبك

وأشارت إلى تقصير الشرطة وعدم قيامها بدورها الوقائي لمنع وقوع الجريمة.

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وأدانت دور الشرطة لتقصيرها وعدم استثمارها الموارد اللازمة من أجل الحد من العنف والقتل وعدم القبض على المجرمين، مؤكدة على أن هذا التعامل يطال فقط المجتمع العربي.

وأكدت يزبك أن الشرطة يجب أن تعمل بشكل جاد لجمع الأسلحة المنتشرة وفتح تحقيقات بجرائم القتل ومعاقبة مرتكبيها.