شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك "برميل" مفخخ بالقرب من أكاديمية شرطة نينوى والان مع التفاصيل
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بتفكيك "برميل" مفخخ بالقرب من أكاديمية الشرطة في محافقظة نينوى.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الاخبارية العراقية اليوم عن المصدر قوله إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك برميل مفخخ يحتوي على مادة نترات الامونيا بالقرب من اكاديمية شرطة نينوى بمنطقة الشلالات".
وأضاف المصدر أن "المعالجة تمت وفق الاجراءات القياسية من قبل خبراء المتفجرات بدون اي اصابات بشرية تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك "برميل" مفخخ بالقرب من أكاديمية شرطة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.