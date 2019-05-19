شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يحرق مزارع الحنطة والشعير في العراق والان مع التفاصيل

تعرضت مئات الحقول الزراعية إلى حرائق هائلة في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين في العراق، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لبيانات رسمية. من جانبها طالبت التجارة، وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتحرك بتعقب تلك الجماعات الإرهابية وحماية أمن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول، معربة عن رفضها لتعرضهم إلى ابتزاز العصابات الإرهابية. Advertisements وأكدت الوزارة على وجوب تدخل قيادة العمليات في نينوى والقوات الأمنية المنضوية تحت قيادتها؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية التي تستهدف أمن المواطن العراقي الغذائي والبلاد البلاد الغذائي. هذا ودعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي الجهات الحكومية للوقوف على خسائر المحاصيل الزراعية جراء الحريق وتعويض المزارعين. والتهمت حرائق محافظة ديالى نحو 500 دونم من مزارع الحنطة والشعير، فيما اندلع حريق آخر في محافظة نينوى والتهم مزارع واسعة يُقدر طولها بستة كيلومترات، فضلًا عن محافظة صلاح الدين.

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