قائد الحرس الثوري: إيران لا تسعى للحرب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قوله اليوم الأحد إن الجمهورية الإسلامية لا تسعى للحرب. وأضاف "الفرق بيننا وبينهم هو أنهم يخافون الحرب ولا يقوون عليها".

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