الفلبين تنفي إصابة دوتيرتي بأزمة قلبية

نفى مساعدو الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، الشائعات التي أفادت بأنه جرى نقل دوتيرتي (74 عاماً) للمستشفى، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو، في بيان: "لا صحة للشائعة التي تفيد بأنه جرى نقل الرئيس رودريغو دوتيرتي، لمركز كاردينال سانتوس الطبي".

وأضاف أن "الرئيس في مقره بالقصر الرئاسي، يوقع الأوراق".

Advertisements

وقال بانيلو، إنه عندما تحدث لدوتيرتي: "لم يؤكد أو ينفى الرئيس أنه توجه للمستشفى".

وقالت المتحدثة باسم المجموعة الأمنية الرئاسية زيراه بلانشي: "نستطيع أن نؤكد لكم أن الرئيس بصحة جيدة".

وكان استطلاع للرأي، قد أظهر في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، أن 66% من الفلبينيين يشعرون بالقلق على صحة دوتيرتي.