النيران تلتهم لوحا إعلانيا عملاقا في تايمز سكوير

اندلعت النيران في أحد أكبر ألواح الاعلانات الرقمية في تايمز سكوير في نيويورك، السبت، وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات على ما أفاد مسؤولون، وفقا للعين الإخبارية.
وراحت ألسنة النار ترتفع من اللوحة العملاقة قرابة الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.
وبث مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات مصورة للحريق.
وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء في نيويورك أن الحريق لم يؤدِّ إلى إصابات، مشيرا إلى أن المبنى الذي يقع عليه اللوح الإعلاني لم يتضرر كذلك.
ونوه بأن سبب الحريق لا يزال حتى الآن مجهولا.
وقد تم احتواء الحريق عند الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش.
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