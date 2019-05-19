فتح تدعو الحكومة الألمانية لعدم تطبيق قرار البرلمان بشأن حركة مقاطعة إسرائيل

دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت الحكومة الألمانية إلى عدم تطبيق قرار البرلمان بخصوص اعتبار نشاطات حركة المقاطعة الدولية (بي دي إس) معادية للسامية.

وقالت الحركة في بيان للناطق باسمها جمال نزال إن "القرار غير الإلزامي أصلاً يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 ".

وجاء في البيان "إن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ يناير (كانون الثاني) 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال إسرائيل في هذه الأراضي غير شرعية".

وحذر البيان من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرية الرأي، وإضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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ودعا بيان فتح البرلمان الألماني إلى الاعتراف بدولة فلسطين "انطلاقاً من أن تأخير ذلك ظلم يعطل السلام ويجعله رهينة لليمين الإسرائيلي المتطرف والمعادي للديمقراطية والسلام".

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) قد صادق مساء أمس الجمعة على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي دي إس) ويعرفها باللاسامية.

وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.