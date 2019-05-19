ارتفاع معدل الرضا عن أداء ماكرون

ارتفع معدل الرضا عن أداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 30% خلال مايو(أيار) الجاري في أفضل معدل له منذ الصيف الماضي، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام.
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مستوى تأييد ماكرون زاد بنسبة 1% عن شهر أبريل(نيسان) الماضي، لكن حوالي اثنين من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع غير راضين عن أدائه كرئيس.
وبعد عامين من انتخابه في 2017، نال ماكرون تأييداً أكبر مما حصل عليه الرئيس السابق فرانسوا أولاند في نفس الفترة من ولايته، وبدأت شعبيته في التعافي في الآونة الأخيرة بعد أن سجلت 23% في ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
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