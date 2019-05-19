الجبير: نسعى لمنع الحرب.. ومستعدون للرد

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأحد، إن "السعودية ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة ولكنها مستعدة للرد بكل قوة وحزم"، عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط ومنشآت نفط سعودية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "نحن نريد السلم والاستقرار والأمن في المنطقة، ولكن لن نقف بأيدينا مكتفة في ظل الهجوم الإيراني المستمر، الكرة في ملعب إيران وعليها تحديد ماذا سيكون المصير"، مؤكداً أن النظام الإيراني لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد على أن السعودية لا تريد حرباً في المنطقة، ولكنها سترد بقوة وحزم على أي اعتداء وستدافع عن نفسها ومصالحها.

وأوضح أن "النظام الإيراني يعمل منذ تأسيسه على تصدير الثورة"، داعياً قادتها إلى الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، والالتزام بقواعد حسن الجوار، وكما حث النظام الإيراني على التوقف عن التدخل في شؤون المنطقة.

وأكد الجبير أنه على طهران عدم دفع المنطقة إلى حافة الخطر، مطالباً دول العالم بالتدخل واتخاذ موقفاً حازماً إزاء انتهاكات طهران.

وكما أشار إلى أن دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته في شؤونها، لافتاً إلى تورط طهران في جرائم بإرسال متفجرات ودفع حجاج إلى المساس بأمن الحج، فضلاً عن تورطها في اعتداءت على دبلوماسيين سعوديين.