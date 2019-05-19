الثوري الإيراني: لا نسعى للحرب

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، إن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها لا تخشاها، وإنها قادرة أن تحول "المنطقة إلى ساحة من نار أمام العدو".

وأضاف سلامي، أن "الفرق بيننا وبينهم هو أنهم يخافون من الحرب، وليس لديهم الإرادة اللازمة لذلك"، مشيراً إلى أن إيران تواجه "عدواً قوياً في الظاهر، لكنه متهالك من الداخل"، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم.

وقال إن "الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو"، مؤكداً أن "أمريكا لن تخرج من دائرة اهتمام الحرس الثوري، وسنصمد أمامها حتى النهاية"، وأن "القوات البحرية في الحرس الثوري أهانت القوات الأمريكية في الخليج، وأحبطت المخططات الأمريكية في المنطقة".