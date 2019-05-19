ميركل تدعو أوروبا للتصدي لأحزاب اليمين المتطرف

وقالت ميركل بعد اجتماعها مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، في زغرب" "علينا التعامل مع الحركات الشعبوية التي تحتقر تلك القيم في مواضع كثيرة والتي تريد تدمير أوروبا (المستندة إلى) قيمنا. علينا التصدي لذلك بحسم".
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