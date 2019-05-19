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ميركل تدعو أوروبا للتصدي لأحزاب اليمين المتطرف

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوروبا، السبت، للتصدي للأحزاب اليمينية المتطرفة، قائلة، إن "الحركات الشعبوية تريد تدمير قيم أوروبا الأساسية، مثل مكافحة الفساد وحماية الأقليات".جاءت تصريحات ميركل، رداً على سؤال عن فضيحة حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، الذي استقال زعيمه هاينز كريستيان شتراخ،ه من منصب نائب المستشار النمساوي، بسبب نشر تسجيل مصور يظهر فيه وهو يناقش عقوداً حكومية مع سيدة أعمال روسية مقابل مساعدته سياسياً.

وقالت ميركل بعد اجتماعها مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، في زغرب" "علينا التعامل مع الحركات الشعبوية التي تحتقر تلك القيم في مواضع كثيرة والتي تريد تدمير أوروبا (المستندة إلى) قيمنا. علينا التصدي لذلك بحسم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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