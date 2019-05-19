بعد "تعطل السيستم".. طلاب "أولى ثانوي" يبدأون الامتحانات ورقيا

كتب: محمود عبدالرحمن

قال أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد، إنّ مسؤولي لجان الامتحانات وزّعوا الامتحانات الورقية على الطلاب بعد سقوط السيستم، وفشل الطلاب في التواصل مع الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية.

وأوضح أولياء أمور، عبر إحدى صفحات "فيس بوك" أنّ بعض اللجان أجّلت موعد الامتحان حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، لحين توزيع الأسئلة الورقية، بينما أكد آخرون أنّ الطلاب بدأوا حل الامتحان ورقيا بمجرد توزيع الأوراق دون...