عاجل| تسريب امتحان اللغة العربية لـ"أولى ثانوي"

كتب: محمود عبدالرحمن

نشرت بعض صفحات التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الامتحان الورقي لمادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي حاليا، بعد سقوط سيستم الامتحان الإلكتروني وتحويله للورقي، ونسبت الصفحات نماذج الامتحانات الورقية، إلى طلاب داخل اللجان، مشيرة إلى أنّ الطلاب سُمح لهم بدخول الامتحانات وبحوزتهم الهواتف المحمولة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، ويؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية، إذ تعقد...