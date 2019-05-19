كتب: محمود عبدالرحمن
نشرت بعض صفحات التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الامتحان الورقي لمادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي حاليا، بعد سقوط سيستم الامتحان الإلكتروني وتحويله للورقي، ونسبت الصفحات نماذج الامتحانات الورقية، إلى طلاب داخل اللجان، مشيرة إلى أنّ الطلاب سُمح لهم بدخول الامتحانات وبحوزتهم الهواتف المحمولة.
وانطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، ويؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية، إذ تعقد...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تسريب امتحان اللغة العربية لـ"أولى ثانوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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