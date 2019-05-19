الراعي ترأس قداسا في بكركي على نية صفير بحضور باسيل

ترأس ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ قداسا في بكركي على نية البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​. ووصل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى بكركي على رأس وفد من تكتل لبنان القوي و​التيار الوطني الحر​، للمشاركة في القداس حيث سيقدم التعازي للبطريرك الراعي بعد القداس.

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