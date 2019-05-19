النشرة: المجلس المذهبي الدرزي التقى فعاليات حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بانه "في اطار لقاءاته المرجعيات السياسية والدينية التقى اعضاء المجلس المذهبي الدرزي عن قضاء حاصبيا رئيس مجلس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا بحضور اعضاء البلدية وتجمع المخاتير في البلدة، وكانت مناسبة للتباحث في كافة الامور التي تهم المواطنين.
ونوه الحمرا بالجهود التي يبذلها اعضاء المجلس لدعم ابناء البلدة.كما التقى الوفد العديد من رؤساء البلديات والمخاتير في المنطقة نفسها.
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