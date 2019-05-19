النشرة: المجلس المذهبي الدرزي التقى فعاليات حاصبيا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بانه "في اطار لقاءاته المرجعيات السياسية والدينية التقى اعضاء ​المجلس المذهبي الدرزي​ عن قضاء حاصبيا رئيس مجلس بلدية حاصبيا لبيب ​الحمرا​ بحضور اعضاء ​البلدية​ وتجمع ​المخاتير​ في البلدة، وكانت مناسبة للتباحث في كافة الامور التي تهم المواطنين.

ونوه الحمرا بالجهود التي يبذلها اعضاء المجلس لدعم ابناء البلدة.كما التقى الوفد العديد من رؤساء البلديات والمخاتير في المنطقة نفسها.