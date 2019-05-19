الصفدي: الأزمة التي يمر بها لبنان موجعة ولكنها غير مستعصية على الحل

اطلق تجمع إنماء ​لبنان​ نشاطه الرمضاني تحت عنوان " ​ليالي رمضان​" بسحور رمضاني أقيم في البيت اللبناني في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​.

ولفتت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ ​فيوليت الصفدي​، ممثلة رئيس ​مجلس الوزراء​ وراعي المناسبة ​سعد الحريري​، الى أن "الأزمة التي يمر بها لبنان هي أزمة موجعة ولكنها غير مستعصية على الحل"، مؤكدة "ضرورة تضافر جهود الجميع"، مشيرة إلى "الظروف العامة التي تتمثل بالهموم الوطنية الكبرى أبرزها ​الموازنة​ العامة، التي ستنعكس في حال انجازها على العجلة الإقتصادية وعلى انطلاق مشاريع "سيدر" التي لطرابلس وللشمال منها نصيب واف".

ورأت الصفدي أن "إقامة هذه الفعالية الرمضانية في "البيت اللبناني" من المعرض تبعث برسالة مفادها أن معرض رشيد كرامي الدولي، بكل أجنحته، جميل، ويستحق إعارته اهتماما مضاعفا ليشكل جزءا فاعلا من ​اقتصاد​ المدينة، وأن طرابلس منحازة الى ثقافة ​الحياة​ بقدر تشبثها بإيمانها المعتدل ومتمسكة بالعيش الواحد الذي يظللها على مدى تاريخها القديم والحديث".