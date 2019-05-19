الشامسي: الإمارات هي دولة قانون والجالية اللبنانية في أحسن حال

أكد سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي خلال حفل افتتاح جامع وافطار في بلدة كفرحمام ان "الإمارات دولة لديها قانون وقضاء، ونصف الجالية اللبنانية في الإمارات هي من جنوب لبنان"، معتبرا ان "ما نسمعه من أناس مغرضين، هو كلام غير صحيح، وسفارة لبنان في أبو ظبي لديها الحيثية الكاملة عن موضوع الموقوفين الثمانية".
متمنيا "من أصحاب القلم والحكماء والعقلاء ان يدركوا ان دولة الإمارات هي دولة قانون، والجالية اللبنانية في أحسن حال".
وأكد الشامسي ان "زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الى الإمارات وتوقيع وثيقة الأخوة هي الترجمة الحقيقية لسياسة دولة الإمارات سواء كانت الداخلية أو الخارجية تجاه الإنسان، مضيفا:"لا يمكن لدولة ان تلعب دورا اساسيا في استقرار لبنان بون تكون لديها أجندة خاصة، فدولة الإمارات أجندتها واضحة وهي مع اشقائها العرب وتدعم كل دولة عربية وتنشد السلام والإستقرار في العالم".
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