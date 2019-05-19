انتقد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بشدة قرار شركة "إكسون موبيل" الأميركية إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي البلاد، مطالبا بإعادتهم فورا للحقل.
وفي رسالة وجهها إلى الشركة الأميركية، شدد الوزير العراقي على أن هذا القرار "غير مقبول وغير مبرر"، مضيفا أن سببه لا يعود إلى مخاوف أمنية بل هناك دوافع سياسية وراءه.
وكانت شركة "إكسون موبيل" الأميركية بدأت إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق إلى دبي على دفعات في وقت متأخر من يوم الجمعة واستمر في وقت مبكر من اليوم السبت.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية أن الإنتاج في حقل "القرنة -1" لم يتأثر من إجلاء "إكسون موبيل" لموظفيها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط العراقي: إجلاء "إكسون موبيل" لموظفيها الأجانب من البصرة غير مبرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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