طقس الأحد.. انخفاض درجة الحرارة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بالشمال، وصافية إلى قليلة السحب بوسط المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى معتدلة شمالية بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية والشرق، ومعتدلة غربية على العموم في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات شمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 إلى 25 درجة بالشمال الشرقي، وبالقرب من السواحل الشمالية، وما بين 24 و30 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وجنوب وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بمنطقة سوس، والسفوح الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي سواحل المحيط الأطلسي.