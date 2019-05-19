الكشف عن أقدم تسجيل صوتي لأذان الحرم المكي قبل 138 عاما -فيديو

كشفت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل قرابة 138 عاما. وكتبت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن ‏”الله أكبر” أقدم شعور في الكون. وأضافت “هذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام 1302هـ”. وأشارت إلى أنه يعد “إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا”. Advertisements وتابعت، “تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي”. وقام بتسجيل الأذان المستشرق الهولندي الدكتور كريستيان سنوك هورخرونيه عند زيارته لمدينة مكة عام 1302هـ/ 1884م وذلك بواسطة أسطوانات الشمع والتي اخترعها توماس أديسون في وقت قريب من هذا التاريخ، حيث مازالت جامعة لايدن الهولندية محتفظة بهذا الإرث التوثيقي التاريخي حتى وقتنا الحاضر.

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